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Воспитатели детских садов будут проходить тесты по цифровой грамотности. Кабмин принял решение

Киев • УНН

 • 2250 просмотра

Кабмин одобрил концепцию цифровой гигиены детей дошкольного возраста. Планируется разработка контента и курсов для родителей и педагогов, интеграция правил грамотности в образование.

Воспитатели детских садов будут проходить тесты по цифровой грамотности. Кабмин принял решение

Кабинет министров одобрил концепцию цифровой гигиены детей дошкольного возраста, которая будет предусматривать разработку украиноязычного цифрового контента для дошкольного и внешкольного образования, разработку курсов по цифровой гигиене для родителей и педагогических работников и т.д. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Одобрена концепция цифровой гигиены детей дошкольного возраста. Концепция направлена на совершенствование образовательного процесса в учреждениях дошкольного и внешкольного образования и предоставление ориентиров родителям по воспитанию ребенка в условиях цифровизации. Положения концепции распространяются на юридических лиц публичного или частного права и физических лиц-предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность в сфере дошкольного и внешкольного образования 

- сообщил Мельничук.

Дополнение

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал некоторые детали концепции:

  • содействие разработке украиноязычного цифрового контента для дошкольного и внешкольного образования;
    • разработка рекомендаций для родителей по формированию навыков безопасного использования цифровых технологий во взаимодействии с ребенком;
      • проведение информационно-просветительской работы среди родителей и педагогов относительно рисков и преимуществ цифровой среды для развития ребенка;
        • разработка программы повышения квалификации педагогических работников по цифровой гигиене детей;
          • разработка курсов по цифровой гигиене для родителей и педагогических работников;
            • проведение мониторинга цифровой компетентности педагогов через тестирование цифровой грамотности Цифрограм;
              • интеграция правил цифровой грамотности в образовательный процесс.

                Напомним

                Кабинет министров утвердил порядок формирования и применения е-документа об образовании, по которому дипломы украинцев будут в цифровом формате.

                Павел Башинский

                Павел Башинский

                ТехнологииОбразование
                Алексей Гончаренко
                Украина
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