Воспитатели детских садов будут проходить тесты по цифровой грамотности. Кабмин принял решение
Киев • УНН
Кабмин одобрил концепцию цифровой гигиены детей дошкольного возраста. Планируется разработка контента и курсов для родителей и педагогов, интеграция правил грамотности в образование.
Кабинет министров одобрил концепцию цифровой гигиены детей дошкольного возраста, которая будет предусматривать разработку украиноязычного цифрового контента для дошкольного и внешкольного образования, разработку курсов по цифровой гигиене для родителей и педагогических работников и т.д. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Одобрена концепция цифровой гигиены детей дошкольного возраста. Концепция направлена на совершенствование образовательного процесса в учреждениях дошкольного и внешкольного образования и предоставление ориентиров родителям по воспитанию ребенка в условиях цифровизации. Положения концепции распространяются на юридических лиц публичного или частного права и физических лиц-предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность в сфере дошкольного и внешкольного образования
Дополнение
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал некоторые детали концепции:
- содействие разработке украиноязычного цифрового контента для дошкольного и внешкольного образования;
- разработка рекомендаций для родителей по формированию навыков безопасного использования цифровых технологий во взаимодействии с ребенком;
- проведение информационно-просветительской работы среди родителей и педагогов относительно рисков и преимуществ цифровой среды для развития ребенка;
- разработка программы повышения квалификации педагогических работников по цифровой гигиене детей;
- разработка курсов по цифровой гигиене для родителей и педагогических работников;
- проведение мониторинга цифровой компетентности педагогов через тестирование цифровой грамотности Цифрограм;
- интеграция правил цифровой грамотности в образовательный процесс.
Напомним
Кабинет министров утвердил порядок формирования и применения е-документа об образовании, по которому дипломы украинцев будут в цифровом формате.