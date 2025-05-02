Воспитатели детских садов будут проходить тесты по цифровой грамотности. Кабмин принял решение

Кабинет министров одобрил концепцию цифровой гигиены детей дошкольного возраста, которая будет предусматривать разработку украиноязычного цифрового контента для дошкольного и внешкольного образования, разработку курсов по цифровой гигиене для родителей и педагогических работников и т.д. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Одобрена концепция цифровой гигиены детей дошкольного возраста. Концепция направлена на совершенствование образовательного процесса в учреждениях дошкольного и внешкольного образования и предоставление ориентиров родителям по воспитанию ребенка в условиях цифровизации. Положения концепции распространяются на юридических лиц публичного или частного права и физических лиц-предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность в сфере дошкольного и внешкольного образования - сообщил Мельничук.

Дополнение

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал некоторые детали концепции:

содействие разработке украиноязычного цифрового контента для дошкольного и внешкольного образования;

разработка рекомендаций для родителей по формированию навыков безопасного использования цифровых технологий во взаимодействии с ребенком;

проведение информационно-просветительской работы среди родителей и педагогов относительно рисков и преимуществ цифровой среды для развития ребенка;

разработка программы повышения квалификации педагогических работников по цифровой гигиене детей;

разработка курсов по цифровой гигиене для родителей и педагогических работников;

проведение мониторинга цифровой компетентности педагогов через тестирование цифровой грамотности Цифрограм;

интеграция правил цифровой грамотности в образовательный процесс.

Напомним

Кабинет министров утвердил порядок формирования и применения е-документа об образовании, по которому дипломы украинцев будут в цифровом формате.