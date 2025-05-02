Вихователі дитячих садочків будуть проходити тести з цифрової грамотності. Кабмін ухвалив рішення
Київ • УНН
Кабмін схвалив концепцію цифрової гігієни дітей дошкільного віку. Планується розробка контенту та курсів для батьків і педагогів, інтеграція правил грамотності в освіту.
Кабінет міністрів схвалив концепцію цифрової гігієни дітей дошкільного віку, яка передбачатиме розробку україномовного цифрового контенту для дошкільної та позашкільної освіти, розроблення курсів з цифрової гігієни для батьків та педагогічних працівників тощо. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Схвалено концепцію цифрової гігієни дітей дошкільного віку. Концепція спрямована на вдосконалення освітнього процесу в закладах дошкільної та позашкільної освіти та надання орієнтирів батькам щодо виховання дитини в умовах цифровізації. Положення концепції поширюються на юридичних осіб публічного чи приватного права та фізичних осіб-підприємців, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної та позашкільної освіти
Доповнення
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів деякі деталі концепції:
- сприяння розробленню україномовного цифрового контенту для дошкільної та позашкільної освіти;
- розроблення рекомендацій для батьків щодо формування навичок безпечного використання цифрових технологій у взаємодії з дитиною;
- проведення інформаційно-просвітницької роботи серед батьків та педагогів щодо ризиків та переваг цифрового середовища для розвитку дитини;
- розроблення програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо цифрової гігієни дітей;
- розроблення курсів з цифрової гігієни для батьків та педагогічних працівників;
- проведення моніторингу цифрової компетентності педагогів через тестування цифрової грамотності Цифрограм;
- інтеграція правил цифрової грамотності в освітній процес.
Нагадаємо
Кабінет міністрів затвердив порядок формування та застосування е-документа про освіту, за яким дипломи українців будуть в цифровому форматі.