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Вихователі дитячих садочків будуть проходити тести з цифрової грамотності. Кабмін ухвалив рішення

Київ • УНН

 • 2378 перегляди

Кабмін схвалив концепцію цифрової гігієни дітей дошкільного віку. Планується розробка контенту та курсів для батьків і педагогів, інтеграція правил грамотності в освіту.

Вихователі дитячих садочків будуть проходити тести з цифрової грамотності. Кабмін ухвалив рішення

Кабінет міністрів схвалив концепцію цифрової гігієни дітей дошкільного віку, яка передбачатиме розробку україномовного цифрового контенту для дошкільної та позашкільної освіти, розроблення курсів з цифрової гігієни для батьків та педагогічних працівників тощо. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Схвалено концепцію цифрової гігієни дітей дошкільного віку. Концепція спрямована на вдосконалення освітнього процесу в закладах дошкільної та позашкільної освіти та надання орієнтирів батькам щодо виховання дитини в умовах цифровізації. Положення концепції поширюються на юридичних осіб публічного чи приватного права та фізичних осіб-підприємців, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної та позашкільної освіти 

- повідомив Мельничук.

Доповнення

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів деякі деталі концепції:

  • сприяння розробленню україномовного цифрового контенту для дошкільної та позашкільної освіти;
    • розроблення рекомендацій для батьків щодо формування навичок безпечного використання цифрових технологій у взаємодії з дитиною;
      • проведення інформаційно-просвітницької роботи серед батьків та педагогів щодо ризиків та переваг цифрового середовища для розвитку дитини;
        • розроблення програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо цифрової гігієни дітей;
          • розроблення курсів з цифрової гігієни для батьків та педагогічних працівників;
            • проведення моніторингу цифрової компетентності педагогів через тестування цифрової грамотності Цифрограм;
              • інтеграція правил цифрової грамотності в освітній процес.

                Нагадаємо

                Кабінет міністрів затвердив порядок формування та застосування е-документа про освіту, за яким дипломи українців будуть в цифровому форматі.

                Павло Башинський

                Павло Башинський

                ТехнологіїОсвіта
                Олексій Гончаренко
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