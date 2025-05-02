Вихователі дитячих садочків будуть проходити тести з цифрової грамотності. Кабмін ухвалив рішення

Кабінет міністрів схвалив концепцію цифрової гігієни дітей дошкільного віку, яка передбачатиме розробку україномовного цифрового контенту для дошкільної та позашкільної освіти, розроблення курсів з цифрової гігієни для батьків та педагогічних працівників тощо. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Схвалено концепцію цифрової гігієни дітей дошкільного віку. Концепція спрямована на вдосконалення освітнього процесу в закладах дошкільної та позашкільної освіти та надання орієнтирів батькам щодо виховання дитини в умовах цифровізації. Положення концепції поширюються на юридичних осіб публічного чи приватного права та фізичних осіб-підприємців, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної та позашкільної освіти - повідомив Мельничук.

Доповнення

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів деякі деталі концепції:

сприяння розробленню україномовного цифрового контенту для дошкільної та позашкільної освіти;

розроблення рекомендацій для батьків щодо формування навичок безпечного використання цифрових технологій у взаємодії з дитиною;

проведення інформаційно-просвітницької роботи серед батьків та педагогів щодо ризиків та переваг цифрового середовища для розвитку дитини;

розроблення програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо цифрової гігієни дітей;

розроблення курсів з цифрової гігієни для батьків та педагогічних працівників;

проведення моніторингу цифрової компетентності педагогів через тестування цифрової грамотності Цифрограм;

інтеграція правил цифрової грамотності в освітній процес.

Нагадаємо

Кабінет міністрів затвердив порядок формування та застосування е-документа про освіту, за яким дипломи українців будуть в цифровому форматі.