Восхваляли путина и оправдывали преступления рф в Буче: агитаторы получили пять лет тюрьмы

В Украине тюремные сроки получили жители трех регионов, которые распространяли кремлевские нарративы в соцсетях, восхваляли российского диктатора путина и оправдывали преступления армии рф в Буче. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что пропагандисты популяризировали российских гауляйтеров, которые распространяют московский режим на временно захваченной части Украины. Для "разгона" деструктивного контента приспешники агрессора создали десятки профилей на видеохостинге YouTube и в соцсетях.

На Прикарпатье:

осужден местный житель, который распространял видео в поддержку Путина и боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

Он брал деструктивный контент на тематических TikTok-страницах, а дальше перепостил его через собственные аккаунты в популярных соцсетях.

В Черкассах:

тюремный срок получил администратор сети каналов и сообществ в YouTube, Telegram и Facebook, который призывал к захвату государственной власти в Украине.

Среди прочего, он называл "постановкой" убийства и пытки рашистами людей в Буче.

На Николаевщине:

осужден еще один враждебный агитатор. Им оказался учитель информатики в местной школе, который распространял кремлевские нарративы с рабочего компьютера в учебном заведении.

На школьном устройстве он создал собственный аккаунт в "одноклассниках", с которого призывал к захвату всей территории Украины и популяризировал гауляйтера сальдо.

По материалам СБУ, суд признал злоумышленников виновными за:

ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к захвату государственной власти);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины).

Им назначен максимальный срок заключения за данные преступления в виде 5 лет тюрьмы.

Напомним

В Донецкой области задержали 66-летнюю российскую информаторшу, которая шпионила за позициями Вооруженных сил Украины под Славянском и призывала убивать украинских пленных вместо обмена.