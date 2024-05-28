Вихваляли путіна та виправдовували злочини рф у Бучі: агітатори отримали п’ять років тюрми

В Україні тюремні строки отримали жителі трьох регіонів, які поширювали кремлівські наративи в соцмережах, вихваляли російського диктатора путіна й виправдовували злочини армії рф у Бучі. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

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Зазначається, що пропагандисти популяризували російських гауляйтерів, які поширюють московський режим на тимчасово захопленій частині України. Для "розгону" деструктивного контенту поплічники агресора створили десятки профілів на відеохостингу YouTube та у соцмережах.

На Прикарпатті:

засуджено місцевого жителя, який поширював відео на підтримку путіна та бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер".

Він брав деструктивний контент на тематичних TikTok-сторінках, а далі перепощував його через власні акаунти в популярних соцмережах.

У Черкасах:

тюремний строк отримав адміністратор мережі каналів та спільнот у YouTube, Telegram та Facebook, який закликав до захоплення державної влади в Україні.

Серед іншого, він називав "постановкою" вбивства і катування рашистами людей у Бучі.

На Миколаївщині:

засуджено ще одного ворожого агітатора. Ним виявився вчитель інформатики у місцевій школі, який поширював кремлівські наративи з робочого комп’ютеру у навчальному закладі.

На шкільному пристрої він створив власний акаунт в "однокласниках", з якого закликав до захоплення всієї території України та популяризував гауляйтера Сальдо.

За матеріалами СБУ, суд визнав зловмисників винними за:

ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Їм призначено максимальний термін ув’язнення за дані злочини у вигляді 5 років тюрми.

Нагадаємо

У Донецькій області затримали 66-річну російську інформаторку, яка шпигувала за позиціями Збройних сил України під Слов'янськом і закликала вбивати українських полонених замість обміну.