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Вихваляли путіна та виправдовували злочини рф у Бучі: агітатори отримали п’ять років тюрми

Вихваляли путіна та виправдовували злочини рф у Бучі: агітатори отримали п’ять років тюрми

Київ • УНН

 • 17740 перегляди

В Україні мешканців трьох областей, які поширювали кремлівські наративи в соціальних мережах, вихваляли путіна і виправдовували злочини російської армії в Бучі, засудили до 5 років позбавлення волі.

В Україні тюремні строки отримали жителі трьох регіонів, які поширювали кремлівські наративи в соцмережах, вихваляли російського диктатора путіна й виправдовували злочини армії рф у Бучі. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що пропагандисти популяризували російських гауляйтерів, які поширюють московський режим на тимчасово захопленій частині України. Для "розгону" деструктивного контенту поплічники агресора створили десятки профілів на відеохостингу YouTube та у соцмережах.

На Прикарпатті:

засуджено місцевого жителя, який поширював відео на підтримку путіна та бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер".

Він брав деструктивний контент на тематичних TikTok-сторінках, а далі перепощував його через власні акаунти в популярних соцмережах.

У Черкасах:

тюремний строк отримав адміністратор мережі каналів та спільнот у YouTube, Telegram та Facebook, який закликав до захоплення державної влади в Україні.

Серед іншого, він називав "постановкою" вбивства і катування рашистами людей у Бучі.

На Миколаївщині:

засуджено ще одного ворожого агітатора. Ним виявився вчитель інформатики у місцевій школі, який поширював кремлівські наративи з робочого комп’ютеру у навчальному закладі.

На шкільному пристрої він створив власний акаунт в "однокласниках", з якого закликав до захоплення всієї території України та популяризував гауляйтера Сальдо.

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За матеріалами СБУ, суд визнав зловмисників винними за:

  • ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до захоплення державної влади);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Їм призначено максимальний термін ув’язнення за дані злочини у вигляді 5 років тюрми.

Нагадаємо

У Донецькій області затримали 66-річну російську інформаторку, яка шпигувала за позиціями Збройних сил України під Слов'янськом і закликала вбивати українських полонених замість обміну.

Ольга Розгон

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