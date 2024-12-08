Восемь стран выступили с совместным заявлением по ситуации в Сирии
Киев • УНН
Арабские страны, Иран, Турция и рф призвали к мирному урегулированию конфликта в Сирии. Министры иностранных дел подчеркнули необходимость дипломатического разрешения кризиса для обеспечения региональной безопасности.
Арабские страны, Иран, Турция и рф призвали к мирному урегулированию конфликта в Сирии. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Пять арабских стран вместе с Ираном, Турцией и рф выступили с совместным заявлением, в котором призвали найти политическое решение для завершения военных действий в Сирии и обеспечения защиты гражданского населения.
Заявление было обнародовано после встречи министров иностранных дел в столице Катара – Дохе. В документе подчеркивается, что сирийский кризис представляет серьезную угрозу как региональной, так и международной безопасности.
Участники встречи подчеркнули необходимость дипломатических усилий для достижения стабильности в Сирии, подчеркивая, что только через диалог можно обеспечить долгосрочный мир и прекратить насилие.
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