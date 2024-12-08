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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Повстанцы захватили Хомс: тысячи заключенных на свободе, армия Асада отступает

Повстанцы захватили Хомс: тысячи заключенных на свободе, армия Асада отступает

Киев  •  УНН

 • 3308 просмотра

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Повстанческие группировки во главе с Хаят Тахрир аш-Шам вошли в сирийский город Хомс и захватили ключевые районы. В ходе операции было освобождено более 3500 заключенных из военной тюрьмы.

В субботу поздно вечером повстанческие группировки смогли проникнуть в важный сирийский город Хомс и захватить несколько ключевых районов. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Согласно информации, военные подразделения армии президента Башара Асада отошли с территорий, которые были захвачены повстанческими группами во главе с экстремистской организацией Хаят Тахрир аш-Шам. 

Повстанцы также заявили, что в рамках действий они освободили более 3500 заключенных из захваченной ими военной тюрьмы в Хомсе. Лидер повстанцев подтвердил, что операция по освобождению города практически завершена. 

Захват третьего по величине города Сирии Холмса будет иметь серьезные последствия для режима Асада.

Сирийские повстанцы вошли в пригороды ключевого города Хомс - СМИ7 дек. 2024, 15:44 • 20342 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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