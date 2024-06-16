Восемь израильских солдат погибли на юге Газы. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

По словам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в субботу восемь израильских солдат были убиты на юге Газы.

Армия обороны Израиля заявила, что инцидент все еще рассматривается, но предварительные выводы свидетельствуют о том, что бронированный автомобиль, перевозивший солдат в составе конвоя, подвергся взрыву около 5:15 утра по местному времени во время операции против "инфраструктуры террористов" в северо-западной части Таль-Аль-Султан.

Согласно информации, которой мы располагаем на данный момент, одна из инженерных машин в колонне была задействована во взрыве, который, вероятно, был вызван взрывными устройствами, заложенными в этом районе, или в результате огня противотанковых ракет - спикер ЦАХАЛ Дэниел Хагари.

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