Восемь израильских солдат погибли, когда их бронированный автомобиль подорвался на взрывчатке или противотанковых ракетах во время операции против "террористической инфраструктуры" на юге Газы.
Восемь израильских солдат погибли на юге Газы. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
По словам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в субботу восемь израильских солдат были убиты на юге Газы.
Армия обороны Израиля заявила, что инцидент все еще рассматривается, но предварительные выводы свидетельствуют о том, что бронированный автомобиль, перевозивший солдат в составе конвоя, подвергся взрыву около 5:15 утра по местному времени во время операции против "инфраструктуры террористов" в северо-западной части Таль-Аль-Султан.
Согласно информации, которой мы располагаем на данный момент, одна из инженерных машин в колонне была задействована во взрыве, который, вероятно, был вызван взрывными устройствами, заложенными в этом районе, или в результате огня противотанковых ракет
Израиль продолжает наступление на Рафах, в то время как дипломатические усилия пока дают сбой13 июня 2024, 14:22 • 15084 просмотра