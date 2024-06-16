Вісім ізраїльських солдатів загинули в результаті вибуху в Газі
Київ • УНН
Вісім ізраїльських солдатів загинули, коли їхній броньований автомобіль підірвався на вибухівці або протитанкових ракетах під час операції проти "терористичної інфраструктури" на півдні Гази.
Вісім ізраїльських солдатів загинули на півдні Гази. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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За словами Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), у суботу вісім ізраїльських солдатів були вбиті на півдні Гази.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що інцидент все ще розглядається, але попередні висновки свідчать про те, що броньований автомобіль, який перевозив солдатів у складі конвою, зазнав вибуху близько 5:15 ранку за місцевим часом під час операції проти "інфраструктури терористів" у північно-західній частині Таль-Аль-Султан.
Згідно з інформацією, яку ми маємо на даний момент, одна з інженерних машин у колоні була задіяна у вибуху, який, ймовірно, був спричинений вибуховими пристроями, закладеними в цьому районі, або в результаті вогню протитанкових ракет
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