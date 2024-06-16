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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Вісім ізраїльських солдатів загинули в результаті вибуху в Газі

Київ • УНН

 • 26788 перегляди

Вісім ізраїльських солдатів загинули, коли їхній броньований автомобіль підірвався на вибухівці або протитанкових ракетах під час операції проти "терористичної інфраструктури" на півдні Гази.

Вісім ізраїльських солдатів загинули в результаті вибуху в Газі

Вісім ізраїльських солдатів загинули на півдні Гази. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

За словами Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), у суботу вісім ізраїльських солдатів були вбиті на півдні Гази.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що інцидент все ще розглядається, але попередні висновки свідчать про те, що броньований автомобіль, який перевозив солдатів у складі конвою, зазнав вибуху близько 5:15 ранку за місцевим часом під час операції проти "інфраструктури терористів" у північно-західній частині Таль-Аль-Султан.

Згідно з інформацією, яку ми маємо на даний момент, одна з інженерних машин у колоні була задіяна у вибуху, який, ймовірно, був спричинений вибуховими пристроями, закладеними в цьому районі, або в результаті вогню протитанкових ракет

- речник ЦАХАЛ Деніел Хагарі.

Ізраїль продовжує наступ на Рафах, тоді як дипломатичні зусилля поки що дають збій13.06.24, 17:22 • 15931 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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