"Ворскла" определилась с именем нового главного тренера
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В главном офисе футбольного клуба “Ворскла” произошло знаковое для истории полтавского футбола событие — назначение главного тренера клуба, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полтавчан.
Виталий Косовский, который второй этап сезона 2018/2019 работал с главной командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера, и вице-президент “ворсклян” Олег Лысак после длительной встречи договорились продолжить сотрудничество.
Срок трудового договора тренера с клубом рассчитан на один год с возможностью продления еще на два.
Отмечено, что в ближайшее время новый наставник “Ворсклы” расскажет о планах команды на период работы в межсезонье и о задачах, которые будут стоять перед полтавским клубом в грядущем чемпионате.
Напомним, что экс-тренер “Вердера” возглавил луганскую “Зарю”.