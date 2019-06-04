Екс-тренер "Вердера" Скрипник очолив луганську "Зорю"

Підпис під контрактом поставлена терміном на три роки.

“Я довго не роздумував, бо знаю, що „Зоря“ добре організований, солідний клуб. Видно серйозну роботу і керівників клубу, і тренерського штабу. Видно, що у „Зорі“ хороші футболісти. За українським футболом я стежив, і за „Зорею“ в тому числі. Команда на слуху не тільки в Україні, але і в Європі, завдяки виступам на Європейській арені. Радий, що в моєму житті з’являється такий варіант, як „Зоря“ і я з нетерпінням чекаю початку роботи з новою командою”, — заявив Скрипник.

49-річний фахівець у складі “Вердера” в якості гравця ставав чемпіоном Бундесліги і двічі володарем Кубка Німеччини.

В якості тренера він починав у “Вердері”. Спочатку він керував молодіжними командами бременців, а потім, 25 жовтня 2014 року був представлений в якості головного тренера “Вердера”, який очолював до вересня 2016 року. Згідно авторитетному сайту “transfermarkt.de”, був визнаний кращим тренером сезону 2014/15 в Бундеслізі.

Зазначимо, що далі рульовий взяв паузу, а з 2018-го року був головним тренером футбольного клубу “Рига”. За цей час йому вдалося виграти чемпіонат і Кубок Латвії, а також отримати звання кращого тренера Латвії 2018-го року.