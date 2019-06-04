Экс-тренер "Вердера" Скрипник возглавил луганскую "Зарю"

Подпись под контрактом поставлена сроком на три года.

“Я долго не раздумывал, потому что знаю, что „Заря“ хорошо организованный, солидный клуб. Видно серьезную работу и руководителей клуба, и тренерский штаб. Видно, что у „Зари“ хорошие футболисты. За украинским футболом я следил, и за „Зарей“ в том числе. Команда на слуху не только в Украине, но и в Европе, благодаря выступлениям на Европейской арене. Рад, что в моей жизни появляется такой вариант, как „Заря“ и я с нетерпением жду начала работы с новой командой”, — заявил Скрипник.

49-летний специалист в составе “Вердера” в качестве игрока становился чемпионом Бундеслиги и дважды обладателем Кубка Германии.

В качестве тренера он начинал в “Вердере”. Сначала он руководил молодежными командами бременцев, а затем, 25 октября 2014 был представлен в качестве главного тренера “Вердера”, который возглавлял до сентября 2016 года. Согласно авторитетному сайту “transfermarkt.de”, был признан лучшим тренером сезона 2014/15 в Бундеслиге.

Отметим, что дальше рулевой взял паузу, а с 2018-го года был главным тренером футбольного клуба “Рига”. За это время ему удалось выиграть чемпионат и Кубок Латвии, а также получить звание лучшего тренера Латвии 2018 года.