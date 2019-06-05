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"Ворскла" визначилась з ім'ям нового головного тренера

"Ворскла" визначилась з ім'ям нового головного тренера

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. У головному офісі футбольного клубу “Ворскла” відбулася знакова для історії полтавського футболу подія — призначення головного тренера клубу, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу полтавчан.

Віталій Косовський, який другий етап сезону 2018/2019 працював із головною командою в якості виконуючого обов’язки головного тренера, та віце-президент “ворсклян” Олег Лисак після довготривалої зустрічі домовились продовжити співпрацю.

Термін трудової угоди тренера з клубом розраховано на один рік із можливістю продовження ще на два.

Зазначено, що найближчим часом новий наставник “Ворскли” розповість про плани команди на період роботи в міжсезонні та про завдання, що стоятимуть перед полтавським клубом у прийдешньому чемпіонаті.

Нагадаємо, що екс-тренер “Вердера” очолив луганську “Зорю”.

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