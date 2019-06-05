"Ворскла" визначилась з ім'ям нового головного тренера
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У головному офісі футбольного клубу “Ворскла” відбулася знакова для історії полтавського футболу подія — призначення головного тренера клубу, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу полтавчан.
Віталій Косовський, який другий етап сезону 2018/2019 працював із головною командою в якості виконуючого обов’язки головного тренера, та віце-президент “ворсклян” Олег Лисак після довготривалої зустрічі домовились продовжити співпрацю.
Термін трудової угоди тренера з клубом розраховано на один рік із можливістю продовження ще на два.
Зазначено, що найближчим часом новий наставник “Ворскли” розповість про плани команди на період роботи в міжсезонні та про завдання, що стоятимуть перед полтавським клубом у прийдешньому чемпіонаті.
Нагадаємо, що екс-тренер “Вердера” очолив луганську “Зорю”.