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"Ворскла" огласила список спарринг-партнеров на сборах в Турции

Киев • УНН

 • 10295 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Определились семь из девяти оппонентов полтавской “Ворсклы” в рамках тренировочно-учебного сбора в Турции. Об этом сообщает пресс-служба полтавчан, передает УНН.

"Ворскла" огласила список спарринг-партнеров на сборах в Турции

Уже 11-го января полтавчане возьмут курс на турецкую Анталию, где запланировано традиционные для последних лет два тренировочных сбора.

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Стали известны предварительные даты контрольных игр и имена некоторых соперников “бело-зеленых” на первом и втором этапах подготовки:

17-го января — “Спартак” (Словакия)

20-го — “Ягеллония” (Польша)

30-го “Напредак” (Сербия)

2-е февраля — “Динамо” (Грузия)

7-е — “Пакш” (Венгрия)

10-е — “Вардар” (Мекадония) и “Жальгирис” (Литва).

Отметим, что команда Василия Сачко проведет контрольные игры 13-го и 24-го января. Сейчас “Ворскла” определяется с еще двумя соперниками.

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