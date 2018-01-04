"Ворскла" оголосила список спаринг-партнерів на зборах в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Визначились сім із дев’яти опонентів полтавської “Ворскли” в рамках тренувально-навчального збору в Туреччині. Про це інформує прес-служба полтавчан, передає УНН.
Вже 11-го січня полтавці візьмуть курс на турецьку Анталію, де заплановано традиційні для останніх років два тренувальних збори.
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Стали відомі попередні дати контрольних ігор та імена деяких суперників “біло-зелених” на першому та другому етапах підготовки:
17-го січня — “Спартак” (Словаччина);
20-го — “Ягеллонія” (Польща);
30-го “Напредак” (Сербія);
2-ге лютого — “Динамо” (Грузія);
7-ме — “Пакш” (Угорщина);
10-те — “Вардар” (Мекадонія) і “Жальгіріс” (Литва).
Відзначимо, що команда Василя Сачка проведе також контрольні ігри 13-го та 24-го січня. Наразі “Ворскла” визначається з ще двома суперниками.
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