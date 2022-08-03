Вражеского агента из Днепра задержали на сборе информации для фсб - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. О подозрении в государственной измене сообщили жителю Днепра за передачу информации спецслужбам рф. Информатор передавал вражеским структурам данные, фото и видеофиксацию через мессенджер Telegram, информируют в Офисе Генпрокурора, передает УНН.
Цитата
«Житель Днепра разоблачен и сообщен о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). По данным следствия, мужчина на выполнение задач представителей фсб рф собирал и передавал им информацию о местах дислокации военных подразделений Вооруженных Сил Украины, перемещении военной техники, количестве, направлении их движения, расположении железнодорожных вокзалов и аэродромов на территории Днепропетровской области», – говорится в сообщении.
Детали
В прокуратуре отмечают, что мужчина отдавал себе отчет, что предоставленную им информацию враг может использовать для осуществления артиллерийских или авиаударов по региону.
Подозреваемый задержан при выполнении очередного задания врага. В ходе обыска его транспортного средства изъят мобильный телефон, который использовался в противоправной деятельности, указали в ведомстве.
Дополнение
Депутат Херсонского областного совета уведомлен о подозрении в сотрудничестве с оккупантами. Он высказывался о нарушении государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.