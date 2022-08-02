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Поширював ідеї «русского мира» на Херсонщині: у співпраці з окупантами підозрюють депутата облради

Поширював ідеї «русского мира» на Херсонщині: у співпраці з окупантами підозрюють депутата облради

Київ • УНН

 • 105346 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Депутату Херсонської обласної ради повідомлено про підозру у співпраці з окупантами. Він висловлювався щодо порушення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора в Telegram, інформує УНН.

Цитата

«... заочно повідомлено про підозру депутату Херсонської обласної ради у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України)», - ідеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, у травні 2022 року депутат під приводом проведення у місті Нова Каховка спортивних змагань, із залученням футбольних команд з рф та використанням російської символіки, організував політичний захід на підтримку країни-агресора. Виступаючи перед великою кількістю глядачів, підозрюваний спільно з так званим керівником військово-цивільної адміністрації міста, популяризував рф та її керівництво.

Під час публічного виступу він закликав присутніх до співпраці з окупаційною владою та висловлювався щодо порушення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України.

Досудове розслідування здійснюється Управлінням СБУ в Херсонській області.

Доповнення 

Державне бюро розслідувань з 24 лютого відкрило вже 752 провадження щодо зрадників та колаборантів.

Українські Національні Новини

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