Поширював ідеї «русского мира» на Херсонщині: у співпраці з окупантами підозрюють депутата облради
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Депутату Херсонської обласної ради повідомлено про підозру у співпраці з окупантами. Він висловлювався щодо порушення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора в Telegram, інформує УНН.
Цитата
«... заочно повідомлено про підозру депутату Херсонської обласної ради у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України)», - ідеться в повідомленні.
Деталі
За даними слідства, у травні 2022 року депутат під приводом проведення у місті Нова Каховка спортивних змагань, із залученням футбольних команд з рф та використанням російської символіки, організував політичний захід на підтримку країни-агресора. Виступаючи перед великою кількістю глядачів, підозрюваний спільно з так званим керівником військово-цивільної адміністрації міста, популяризував рф та її керівництво.
Під час публічного виступу він закликав присутніх до співпраці з окупаційною владою та висловлювався щодо порушення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України.
Досудове розслідування здійснюється Управлінням СБУ в Херсонській області.
Доповнення
Державне бюро розслідувань з 24 лютого відкрило вже 752 провадження щодо зрадників та колаборантів.