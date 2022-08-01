ДБР розслідує понад 750 справ проти зрадників та колаборантів

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Як зазначили у ДБР, відкрито 619 кримінальних справ за статтею про державну зраду (ст. 11 ККУ), 104 - за колабораційну діяльність (ст. 111-1 ККУ), 7 - щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ).

У цих провадженнях 218 особам повідомили про підозру, 140 оголошено у розшук. Ще 1 тис. 190 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності.

Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Нагадаємо

У липні ДБР оголосило в розшук народного депутата Олексія Ковальова, якого підозрюють у державній зраді. Йому заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зазначимо, що ще одного народного депутата - Антона Яценка - просять перевірити на колабораціонізм, зокрема, через можливі зв’язки з Ковальовим.

Нині Антон Яценко розгорнув боротьбу з місцевою владою на Черкащині і закликає президента Володимира Зеленського звільнити тамтешнього голову ОВА Ігоря Табурця. Нардеп звинуватив його у хабарництві, а також в проблемах у військових частинах на Черкащині, посилаючись на інформацію від блогера Олексія Оскера, якого раніше викривали на фейках. Зокрема, Оскер вже під час війни закликав знести місцеву владу на Волині.