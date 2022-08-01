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ГБР расследует более 750 дел против предателей и коллаборантов

ГБР расследует более 750 дел против предателей и коллаборантов

Киев • УНН

 • 139002 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Государственное бюро расследований с 24 февраля открыло уже 752 производства по предателям и коллаборантам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН.

Детали

Как отметили в ГБР, возбуждено 619 уголовных дел по статье о государственной измене (ст. 11 УКУ), 104 - за коллаборационную деятельность (ст. 111-1 УКУ), 7 - в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111- 2 УКУ).

В этих производствах 218 лицам сообщили о подозрении, 140 объявлены в розыск. Еще 1 тыс. 190 человек проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности.

Наибольшее количество производств открыто в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Напомним

В июле ГБР объявила в розыск народного депутата Алексея Ковалева, подозреваемого в государственной измене. Ему заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей

Отметим, что еще одного народного депутата – Антона Яценко – просят проверить на коллаборационизм, в частности, из-за возможных связей с Ковалевым. 

Сейчас Антон Яценко развернул борьбу с местными властями в Черкасской области и призывает президента Владимира Зеленского уволить тамошнего председателя ОВА Игоря Табурца. Нардеп обвинил его во взяточничестве, а также в проблемах в воинских частях Черкасской области, ссылаясь на информацию от блогера Алексея Оскера, ранее обличаемого на фейках. В частности, Оскер уже во время войны призвал снести местные власти на Волыни. 

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