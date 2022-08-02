Распространял идеи «русского мира» в Херсонской области: в сотрудничестве с оккупантами подозревают депутата облсовета

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«... заочно уведомлено о подозрении депутату Херсонского областного совета в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины)», - говорится в сообщении.



Детали

По данным следствия, в мае 2022 года депутат под предлогом проведения в городе Новая Каховка спортивных соревнований, с привлечением футбольных команд по россии и использованием российской символики, организовал политическое мероприятие в поддержку страны-агрессора. Выступая перед множеством зрителей, подозреваемый совместно с так называемым руководителем военно-гражданской администрации города, популяризировал рф и его руководство.

Во время публичного выступления он призвал присутствующих к сотрудничеству с оккупационными властями и высказывался о нарушении государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Досудебное расследование осуществляется Управлением СБУ в Херсонской области.

Дополнение

Государственное бюро расследований с 24 февраля открыло уже 752 производства по предателям и коллаборантам.