Распространял идеи «русского мира» в Херсонской области: в сотрудничестве с оккупантами подозревают депутата облсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Депутату Херсонского областного совета сообщено о подозрении в сотрудничестве с оккупантами. Он высказывался о нарушении государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram, информирует УНН.
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«... заочно уведомлено о подозрении депутату Херсонского областного совета в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины)», - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, в мае 2022 года депутат под предлогом проведения в городе Новая Каховка спортивных соревнований, с привлечением футбольных команд по россии и использованием российской символики, организовал политическое мероприятие в поддержку страны-агрессора. Выступая перед множеством зрителей, подозреваемый совместно с так называемым руководителем военно-гражданской администрации города, популяризировал рф и его руководство.
Во время публичного выступления он призвал присутствующих к сотрудничеству с оккупационными властями и высказывался о нарушении государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
Досудебное расследование осуществляется Управлением СБУ в Херсонской области.
Дополнение
Государственное бюро расследований с 24 февраля открыло уже 752 производства по предателям и коллаборантам.