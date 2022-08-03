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Ворожого агента з Дніпра затримали на зборі інформації для фсб - прокуратура

Ворожого агента з Дніпра затримали на зборі інформації для фсб - прокуратура

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Про підозру у державній зраді повідомили жителю Дніпра за передачу інформації спецслужбам рф. Інформатор передавав ворожим структурам дані, фото та відеофіксацію через месенджер Telegram, інформують в Офісі Генпрокурора, передає УНН.

Цитата

«Жителя Дніпра викрито та повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). За даними слідства, чоловік на виконання завдань представників фсб рф збирав та передавав їм інформацію щодо місць дислокації військових підрозділів Збройних Сил України, переміщення військової техніки, кількості, напрямку їхнього руху, розташування залізничних вокзалів та аеродромів на території Дніпропетровської області», - ідеться в повідомленні.

Деталі

У прокуратурі зазначають, що чоловік усвідомлював, що надану ним інформацію ворог може використати для здійснення артилерійських чи авіаударів по регіону.

Підозрюваного затримано під час виконання чергового завдання ворога. Під час обшуку його транспортного засобу вилучено мобільний телефон, який використовувався в протиправній діяльності, додали у відомстві.

Доповнення 

Депутату Херсонської обласної ради повідомлено про підозру у співпраці з окупантами. Він висловлювався щодо порушення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України.

Українські Національні Новини

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