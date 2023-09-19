Вражеский удар "шахедами" по Львову: спасатели ликвидировали пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Пожар, вызванный утренними обстрелами Львова, ликвидирован. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.
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"Пожар, вызванный утренними обстрелами Львова, ликвидирован. Спасибо всем службам, которые приложили максимум усилий, чтобы потушить огонь. Спасибо, что спасли всех, кого смогли", - сообщил Садовый.
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Эту информацию также подтвердил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.
"Ликвидацию последствий вражеского удара «шахедами» по Львову завершили. Около 12 часов неутомимой и жертвенной работы специалистов ГСЧС. Спасибо, что всегда рядом и противостоите опасности", - написал председатель ОВА.
Он напомнил, что оккупанты унесли жизни одного человека, травмировали двух мужчин. Только по предварительным данным, уничтожили около 300 тонн гуманитарной помощи на складе религиозной и благотворительной организации Каритас Спес.
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