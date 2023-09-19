Ворожий удар "шахедами" по Львову: рятувальники ліквідували пожежу

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"Пожежу, спричинену ранковими обстрілами Львова, ліквідовано. Дякую всім службам, які приклали максимум зусиль, щоб загасити вогнище. Дякую, що врятували всіх, кого змогли", - повідомив Садовий.

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Цю інформацію також підтвердив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Ліквідацію наслідків ворожого удару «шахедами» по Львову завершили. Близько 12 годин невтомної та жертовної роботи фахівців ДСНС. Дякуємо, що завжди поряд та протистоїте небезпеці", - написав голова ОВА.

Він нагадав, що окупанти забрали життя однієї людини, травмували двох чоловіків. Лише за попередніми даними, знищили близько 300 тонн гуманітарної допомоги на складі релігійної та благодійної організації Карітас Спес.

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