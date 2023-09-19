В ООН засудили удар рф по гуманітарному складу у Львові, там було близько 300 тонн гумвантажів

Цитата

“Я найрішучіше засуджую російський удар, унаслідок якого сьогодні вранці було зруйновано склад неурядової організації „Карітас-Спес“ у Львові на заході України. Цей важливий гуманітарний склад, де було близько 300 тонн гуманітарних вантажів, вигорів вщент”, — сказала Браун.

Вона зазначила, що упродовж року удари по гуманітарних активах посилились, що впливає на тих, хто вже потерпає від жахливих наслідків війни.

“Гуманітарні співробітники, установи та активи захищені згідно з нормами міжнародного гуманітарного права. Удари по них або невибіркові удари суворо заборонені. Міжнародне гуманітарне право не є вибірковим, це зобов’язання, якого потрібно дотримуватися”, — наголосила Браун.

Доповнення

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомляв, що у Львові внаслідок удару ворожого безпілотника було загорання на промисловому складі.



Також Садовий заявляв, що ворог цілив в склади з гуманітарною допомогою та продуктами.