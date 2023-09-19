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В ООН осудили удар рф по гуманитарному складу во Львове, там было около 300 тонн гумгрузов

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун заявила, что осуждает российский удар, в результате которого был разрушен гуманитарный склад во Львове. Она отметила, что этот склад, где было около 300 тонн гуманитарных грузов, выгорел дотла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ООН в Украине.

Цитата

“Я решительно осуждаю российский удар, в результате которого сегодня утром был разрушен склад неправительственной организации „Каритас-Спес“ в Львове на западе Украины. Этот важный гуманитарный склад, где было около 300 тонн гуманитарных грузов, выгорел дотла”, — сказала Браун.

Она отметила, что в течение года удары по гуманитарным активам усилились, что влияет на тех, кто уже страдает от ужасных последствий войны.

“Гуманитарные сотрудники, учреждения и активы защищены согласно нормам международного гуманитарного права. Удары по ним или неизбирательные удары строго запрещены. Международное гуманитарное право не является избирательным, это обязательство, которое нужно соблюдать”, — подчеркнула Браун.

Дополнение

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщал, что в Львове в результате удара вражеского беспилотника было возгорание на промышленном складе.

Также Садовый заявлял, что враг целился в склады с гуманитарной помощью и продуктами.

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