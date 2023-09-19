В ООН осудили удар рф по гуманитарному складу во Львове, там было около 300 тонн гумгрузов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун заявила, что осуждает российский удар, в результате которого был разрушен гуманитарный склад во Львове. Она отметила, что этот склад, где было около 300 тонн гуманитарных грузов, выгорел дотла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ООН в Украине.
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“Я решительно осуждаю российский удар, в результате которого сегодня утром был разрушен склад неправительственной организации „Каритас-Спес“ в Львове на западе Украины. Этот важный гуманитарный склад, где было около 300 тонн гуманитарных грузов, выгорел дотла”, — сказала Браун.
Она отметила, что в течение года удары по гуманитарным активам усилились, что влияет на тех, кто уже страдает от ужасных последствий войны.
“Гуманитарные сотрудники, учреждения и активы защищены согласно нормам международного гуманитарного права. Удары по ним или неизбирательные удары строго запрещены. Международное гуманитарное право не является избирательным, это обязательство, которое нужно соблюдать”, — подчеркнула Браун.
Дополнение
Городской голова Львова Андрей Садовый сообщал, что в Львове в результате удара вражеского беспилотника было возгорание на промышленном складе.
Также Садовый заявлял, что враг целился в склады с гуманитарной помощью и продуктами.