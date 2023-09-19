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Ворожа атака на Львів: пошкоджені склади з гуманітарною допомогою, пожежу локалізовано

Ворожа атака на Львів: пошкоджені склади з гуманітарною допомогою, пожежу локалізовано

Київ • УНН

 • 206891 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що ворог цілив в склади з гуманітарною допомогою та продуктами. Про це міський голова повідомив в Telegram. Одна людина загинула. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки, повідомляє УНН.

Цитата

"Три години триває ліквідація наслідків жахливої атаки на Львів. На цій локації знаходяться склади, гуманітарна допомога, продукти, хімія. Площа до 10 тисяч квадратних метрів загоряння. Наслідки надзвичайно складні. Щойно спілкувався з представником КАРІТАС (благодійної організації-ред.) Вони якраз отримали гуманітарну допомогу - теплі речі, одяг, взуття, генератори, щоб зі Львову відправляти в інші точки України", - заявив Садовий.

За його словами, збитки від ворожої атаки вимірюються в сотні мільйонів гривень.

"Це одна з наймасштабніших пожеж з точки зору руйнації та матеріальних цінностей", - зауважив мер.

Доповнення

Як повідомили в ДСНС, о 9:46 пожежу складських будівель було локалізовано на загальній площі 9 тис. 400 кв.м.

Виявлено тіло однієї людини. Ще 2 людини постраждали, з яких одну людину госпіталізували.

Ліквідація загорання триває, зазначили в ДСНС. До робіт задіяно робота пожежогасіння.

Нагадаємо

На Львівщині та частині Львова пролунала серія вибухів. Зокрема близько 4.40, 4.50, 5.12, 5.15 та 5.27 місцеві жителі повідомляли про вибухи. Голова ОВА Максим Козицький писав про роботу ППО.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у Львові внаслідок удару ворожого безпілотника є загорання на промисловому складі. 

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