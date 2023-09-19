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Вражеская атака на Львов: повреждены склады с гуманитарной помощью, пожар локализован

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что враг целился в склады с гуманитарной помощью и продуктами. Об этом городской голова сообщил в Telegram. Один человек погиб. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, сообщает УНН.

Цитата

"Три часа продолжается ликвидация последствий ужасной атаки на Львов. На этой локации находятся склады, гуманитарная помощь, продукты, химия. Площадь до 10 тысяч квадратных метров возгорания. Последствия чрезвычайно сложные. Только что общался с представителем КАРИТАС (благотворительной организации - ред.) Они как раз получили гуманитарную помощь - теплые вещи, одежду, обувь, генераторы, чтобы из Львова отправлять в другие точки Украины", - заявил Садовый.

По его словам, убытки от вражеской атаки измеряются в сотни миллионов гривен.

"Это один из самых масштабных пожаров с точки зрения разрушения и материальных ценностей", - отметил мэр.

Дополнение

Как сообщили в ГСЧС, в 9:46 пожар складских зданий был локализован на общей площади 9 тыс. 400 кв.м.

Обнаружено тело одного человека. Еще 2 человека пострадали, из которых одного человека госпитализировали.

Ликвидация возгорания продолжается, отметили в ГСЧС. К работам задействована работа пожаротушения.

Напомним

На Львовщине и части Львова прогремела серия взрывов. В частности около 4.40, 4.50, 5.12, 5.15 и 5.27 местные жители сообщали о взрывах. Председатель ОВА Максим Козицкий писал о работе ПВО.

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что во Львове в результате удара вражеского беспилотника есть возгорание на промышленном складе. 

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