Вражеский удар по Вознесенску: число пострадавших возросло до 9, у четырех детей тяжелые ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Количество раненых в результате ракетного удара по Вознесенску Николаевской области увеличилось до 9, из которых 4 детей. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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“На 13.30. 9 раненых, из них 4 детей. Дети все тяжелые. Возраст от 3 до 17 лет”, – написал Ким в своем Telegram.
Детали
По его словам, одну девочку перевозят в Николаев. "Обломок вырвал глаз", - отметил Ким.
Дополнение
Российские оккупанты сегодня обстреляли город Вознесенск в Николаевской области.