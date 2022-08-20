Вражеский удар по Вознесенску: число пострадавших возросло до 9, у четырех детей тяжелые ранения

Цитата

“На 13.30. 9 раненых, из них 4 детей. Дети все тяжелые. Возраст от 3 до 17 лет”, – написал Ким в своем Telegram.

Детали

По его словам, одну девочку перевозят в Николаев. "Обломок вырвал глаз", - отметил Ким.

Дополнение

Российские оккупанты сегодня обстреляли город Вознесенск в Николаевской области.



