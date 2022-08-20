рашисти вдарили по житлових будинках у Вознесенську: 7 поранених, з них троє - діти

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"Сьогодні рашисти обстріляли місто Вознесенськ. Влучили у п'ятиповерховий будинок та приватні будинки. На 13.00 відомо про сімох поранених, з них троє дітей. Одну дитину зараз оперують", - написав Кім у Telegram.

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При цьому голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва у Telegram повідомила, що "лікарі з обласної дитячої лікарні виїхали на місце. На зараз, двох постраждалих в результаті обстрілу дітей оперують на місці – у Вознесенську. Третю дитину з серйозними пораненнями везуть для надання допомоги в обласний центр".

Доповнення

Окупанти вночі вдарили по Миколаєву ракетами С-300.