рашисты ударили по жилым домам в Вознесенске: 7 раненых, из них трое - дети

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"Сегодня рашисты обстреляли город Вознесенск. Попали в пятиэтажный дом и частные дома. На 13.00 известно о семи раненых, из них трое детей. Одного ребенка сейчас оперируют", - написал Ким в Telegram.

Детали

При этом глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram сообщила, что "врачи из областной детской больницы выехали на место. На данный момент, двоих пострадавших в результате обстрела детей оперируют на месте – в Вознесенске. Третьего ребенка с серьезными ранениями везут для предоставление помощи в областной центр".

Дополнение

Оккупанты ночью ударили по Николаеву ракетами С-300.