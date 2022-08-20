рашисты ударили по жилым домам в Вознесенске: 7 раненых, из них трое - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Российские оккупанты сегодня обстреляли город Вознесенск в Николаевской области, уже известно о семи раненых, среди них трое детей, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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"Сегодня рашисты обстреляли город Вознесенск. Попали в пятиэтажный дом и частные дома. На 13.00 известно о семи раненых, из них трое детей. Одного ребенка сейчас оперируют", - написал Ким в Telegram.
Детали
При этом глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram сообщила, что "врачи из областной детской больницы выехали на место. На данный момент, двоих пострадавших в результате обстрела детей оперируют на месте – в Вознесенске. Третьего ребенка с серьезными ранениями везут для предоставление помощи в областной центр".
Дополнение
Оккупанты ночью ударили по Николаеву ракетами С-300.