Ворожий удар по Вознесенську: кількість постраждалих зросла до 9, у чотирьох дітей тяжкі поранення

Цитата

“На 13.30. 9 поранених, з них 4 дітей. Діти всі тяжкі. Вік від 3 до 17 років”, – написав Кім у своєму Telegram.

Деталі

З його слів, одну дівчинку перевозять у Миколаїв. "Уламок вирвав око", - зазначив Кім.

Доповнення

Російські окупанти сьогодні обстріляли місто Вознесенськ у Миколаївській області.



