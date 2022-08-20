Ворожий удар по Вознесенську: кількість постраждалих зросла до 9, у чотирьох дітей тяжкі поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Вознесенську Миколаївської області збільшилася до 9, з яких 4 дітей. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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“На 13.30. 9 поранених, з них 4 дітей. Діти всі тяжкі. Вік від 3 до 17 років”, – написав Кім у своєму Telegram.
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З його слів, одну дівчинку перевозять у Миколаїв. "Уламок вирвав око", - зазначив Кім.
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Російські окупанти сьогодні обстріляли місто Вознесенськ у Миколаївській області.