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Вражеский удар по Краматорску: известно о 10 пострадавших, пятерых из них госпитализировали

Киев • УНН

 • 148752 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. В результате обстрела Краматорска Донецкой области известно о 10 пострадавших, пятерых из них госпитализировали. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Цитата

"В результате обстрела пострадали 10 человек, из которых 5 человек госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Детали

По данным ГСЧС, 19 июля в 12:55 в городе Краматорск в результате обстрела в пятиэтажном многоквартирном жилом доме возник пожар балконов на третьем и четвертом этажах. В 13:15 пожар балконов локализован, а в 13:37 - ликвидирован.

От ГСЧС к ликвидации последствий вражеского обстрела были привлечены 19 человек и 4 единицы техники.

Дополнение

Российские оккупанты 19 июля ударили, вероятно, авиационными ракетами по центральной части Краматорска Донецкой области. Глава ОВА сообщал, что есть по меньшей мере один погибший.

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