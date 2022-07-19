Вражеский удар по Краматорску: известно о 10 пострадавших, пятерых из них госпитализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В результате обстрела Краматорска Донецкой области известно о 10 пострадавших, пятерых из них госпитализировали. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
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"В результате обстрела пострадали 10 человек, из которых 5 человек госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.
Детали
По данным ГСЧС, 19 июля в 12:55 в городе Краматорск в результате обстрела в пятиэтажном многоквартирном жилом доме возник пожар балконов на третьем и четвертом этажах. В 13:15 пожар балконов локализован, а в 13:37 - ликвидирован.
От ГСЧС к ликвидации последствий вражеского обстрела были привлечены 19 человек и 4 единицы техники.
Дополнение
Российские оккупанты 19 июля ударили, вероятно, авиационными ракетами по центральной части Краматорска Донецкой области. Глава ОВА сообщал, что есть по меньшей мере один погибший.