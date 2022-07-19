Окупанти вдарили по центру Краматорська, є загиблий – голова ОВА

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"Гучні вибухи у Краматорську: росіяни вдарили по центральній частині міста. За попередньою інформацією - авіаційними ракетами. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого цивільного", – ідеться у повідомленні.

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Загорілися житлові будинки, які опинилися в епіцентрі удару. Рятувальники ДСНС ліквідують пожежу на надають допомогу людям.

Нагадаємо

Сьогодні вранці російські окупанти завдали ракетного удару по заводах у Краматорську.