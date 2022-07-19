Оккупанты ударили по центру Краматорска, есть погибший – глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Российские оккупанты ударили, вероятно, авиационными ракетами по центральной части Краматорска Донецкой области, есть по меньшей мере один погибший. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует УНН.
Цитата
"Громкие взрывы в Краматорске: россияне ударили по центральной части города. По предварительной информации – авиационными ракетами. Пока известно о как минимум одном погибшем гражданском", – говорится в сообщении.
Детали
Загорелись жилые дома, которые оказались в эпицентре удара. Спасатели ГСЧС ликвидируют пожар и оказывают помощь людям.
Напомним
Сегодня утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по заводам в Краматорске.