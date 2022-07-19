Ворожий удар по Краматорську: відомо про 10 постраждалих, п'ятьох з них госпіталізували

Цитата

"Внаслідок обстрілу постраждало 10 осіб, з яких 5 осіб госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними ДСНС, 19 липня о 12:55 у місті Краматорськ внаслідок обстрілу у п’ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку виникла пожежа балконів на третьому та четвертому поверхах. О 13:15 пожежу балконів локалізовано, а о 13:37 - ліквідовано.

Від ДСНС до ліквідації наслідків ворожого обстрілу було залучено 19 осіб та 4 одиниці техніки.

Доповнення

Російські окупанти 19 липня вдарили, ймовірно, авіаційними ракетами по центральній частині Краматорська Донецької області. Голова ОВА повідомляв, що є щонайменше один загиблий.