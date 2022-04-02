Вражеский ракетный удар по ОГА в Николаеве: жертв уже 32
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В результате ракетного удара российских оккупантов по Николаевской ОГА погибло не менее 32 человек. Об этом сообщил в субботу, 2 апреля, глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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"Жертв 32 от ракеты по ОДА", - написал Ким в Telegram.
Детали
По данным ГСЧС, также 34 человека пострадали в результате удара по ОГА.
При этом, спасатели продолжают разбирать конструкции в здании ОГА.
От ГСЧС привлечено 35 человек и 9 единиц техники.
Дополнение
29 марта примерно в 8:45 в результате вражеского удара было разрушено центральную секцию девятиэтажного здания Николаевской ОГА.