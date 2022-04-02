Ворожий ракетний удар по ОДА у Миколаєві: жертв уже 32

Цитата

"Жертв 32 від ракети по ОДА", - написав Кім у Telegram.

Деталі

За даними ДСНС, також 34 людини постраждали внаслідок удару по ОДА.

При цьому, рятувальники продовжують розбирати конструкції у будівлі ОДА.

Від ДСНС залучено 35 осіб та 9 одиниць техніки.

Доповнення

29 березня приблизно о 8:45 внаслідок ворожого удару було зруйновано центральну секцію дев’ятиповерхової Миколаївської ОДА.