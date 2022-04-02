Ворожий ракетний удар по ОДА у Миколаєві: жертв уже 32
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Миколаївській ОДА загинуло щонайменше 32 людей. Про це повідомив у суботу, 2 квітня, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Жертв 32 від ракети по ОДА", - написав Кім у Telegram.
Деталі
За даними ДСНС, також 34 людини постраждали внаслідок удару по ОДА.
При цьому, рятувальники продовжують розбирати конструкції у будівлі ОДА.
Від ДСНС залучено 35 осіб та 9 одиниць техніки.
Доповнення
29 березня приблизно о 8:45 внаслідок ворожого удару було зруйновано центральну секцію дев’ятиповерхової Миколаївської ОДА.