Вражеский обстрел школы в Краматорске: разбор завалов завершили, нашли троих погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Из-под завалов школы в Краматорске Донецкой области, куда в ночь на 21 июля попали российские оккупанты, спасатели извлекли тела трех мужчин, работы на месте завершили, сообщили в ГУ ГСЧС в Донецкой области, пишет УНН.
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"В 9:10 завершены аварийно-спасательные и поисковые работы на разрушенном в результате обстрела здания школы в городе Краматорск. Проведена расчистка и разбор около 205 т разрушенных элементов здания, обнаружены и изъяты из-под завалов тела трех мужчин", - сообщили в ведомстве.
Дополнение
21 июля российские захватчики разрушили две школы в Донецкой области - в Краматорске и Константиновке.