Ворожий обстріл школи у Краматорську: розбір завалів завершили, знайшли трьох загиблих

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"О 9:10 завершені аварійно-рятувальні та пошукові робіти на зруйнованій внаслідок обстрілу будівлі школи у місті Краматорськ. Проведено розчищення та розбір близько 205 т зруйнованих елементів будівлі, виявлено та вилучено з-під завалів тіла трьох чоловіків", - повідомили у відомстві.

Доповнення

21 липня російські загарбники зруйнували дві школи на Донеччині - у Краматорську та Костянтинівці.