Вражеский обстрел центра Херсона: ранены семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Из-за вражеского обстрела центра Херсона ранены семь человек. Под огнем был и Берислав. Там травмирован мужчина 62 лет. Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
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“Легкие ранения получили женщины в возрасте 82, 76 и 49 лет. Им оказали помощь в больнице. Дальнейшее лечение — амбулаторное. Двое мужчин 54 лет, а также херсонцы 55 и 58 лет получили множественные осколочные ранения. Однако повреждения легкие, им оказана помощь на месте. От госпитализации они отказались”, — рассказал подробности Прокудин.
По его словам, на месте попадания разрушены два частных дома, частичные разрушения — трех, а 10 домов — повреждены.
“Под огнем был и Берислав. Там травмирован мужчина 62 лет. У него взрывная травма и множественные ссадины. Ему на месте оказана помощь”, — написал Прокудин.
Дополнение
Ранее сообщалось, что из-за вражеского обстрела Херсона повреждено более десятка жилых домов.