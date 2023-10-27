Ворожий обстріл середмістя Херсона: поранено сімох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Через ворожий обстріл середмістя Херсона поранено сімох людей. Під вогнем був і Берислав. Там травмований чоловік 62 років. Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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“Легкі поранення отримали жінки віком 82, 76 і 49 років. Їм надали допомогу в лікарні. Подальше лікування — амбулаторне. Двоє чоловіків 54 років, а також херсонці 55 і 58 років отримали множинні осколкові поранення. Проте ушкодження легкі, їм надано допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовилися”, — повідомив Прокудін.
За його словами, на місці влучання зруйновано два приватних будинки, часткові руйнування — трьох, а 10 осель — пошкоджені.
“Під вогнем був і Берислав. Там травмований чоловік 62 років. У нього вибухова травма та множинні садна. Йому на місці надана допомога”, — написав Прокудін.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що через ворожий обстріл Херсона пошкоджено більше десятка житлових будинків.