Вражеский обстрел Харькова: количество раненых возросло до 31
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В результате вражеского обстрела Харькова 27 июня ранения получил 31 мирный житель. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, передает УНН.
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“Количество пострадавших увеличилось. По состоянию на 21.22 всего — 36. Из них пять погибших, 31 ранен, в том числе пять детей”, — написал он.
Напомним
Российские войска нанесли удар по Харькову. Под обстрелом Северная Салтовка и Немышлянский район.