Обстріл Харківщини: кількість жертв збільшилася до 5, постраждало 22 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харківщини кількість загиблих збільшилася до 5, постраждало 22 людини. Про це інформує заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає УНН.
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“Російські війська завдали удару по Харкову. Під обстрілом Північна Салтівка та Немишлянський район. 5 людей загинуло, постраждало – 22, з них 5 дітей. ДСНС та медики надають всю необхідну допомогу”, – написав він.
Доповнення
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомляв, що окупанти влучали по дворах, вулицях - виключно цивільна інфраструктура, де лише мирні жителі.