Обстріл Харківщини: кількість жертв збільшилася до 5, постраждало 22 людини

Цитата

“Російські війська завдали удару по Харкову. Під обстрілом Північна Салтівка та Немишлянський район. 5 людей загинуло, постраждало – 22, з них 5 дітей. ДСНС та медики надають всю необхідну допомогу”, – написав він.

Доповнення

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомляв, що окупанти влучали по дворах, вулицях - виключно цивільна інфраструктура, де лише мирні жителі.