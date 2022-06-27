Обстрел Харьковщины: количество жертв увеличилось до 5, пострадало 22 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В результате сегодняшнего обстрела Харьковщины количество погибших увеличилось до 5, пострадало 22 человека. Об этом информирует заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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“Российские войска нанесли удар по Харькову. Под обстрелом Северная Салтовка и Немышлянский район. 5 человек погибли, пострадали – 22, из них 5 детей. ГСЧС и медики оказывают всю необходимую помощь”, – написал он.
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Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что оккупанты попадали по дворам, улицам – исключительно гражданская инфраструктура, где только мирные жители.