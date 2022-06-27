Харківщина: кількість жертв внаслідок обстрілів збільшилася до чотирьох, 19 людей поранені – Голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Кількість жертв внаслідок ворожого обстрілу Харківщини збільшилася до чотирьох загиблих. Ще 19 отримали поранення, з них – 4 дитини. Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
Цитата
“Увечері ворог завдав ударів по мирній Північній Салтівці у Харкові. На жаль, є загиблі - 4 людей. Постраждалих - 19, з них 4 дитини. Медики надають всю необхідну допомогу. Дані щодо кількості постраждалих оновлюються”, – йдеться в повідомленні.
Деталі
Окупанти влучали по дворах, вулицях - виключно цивільна інфраструктура, де лише мирні жителі.
Голова ОДА закликав мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та без нагальної потреби не виходити на вулиці.
Доповнення
Як писав УНН, мешканці Харкова в соцмережах повідомляли про нові вибухи. Як раніше повідомили в ОВА, росіяни продовжують завдавати ударів по Харкову та області, зокрема по Північній Салтівці.