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Харківщина: кількість жертв внаслідок обстрілів збільшилася до чотирьох, 19 людей поранені – Голова ОДА

Харківщина: кількість жертв внаслідок обстрілів збільшилася до чотирьох, 19 людей поранені – Голова ОДА

Київ • УНН

 • 56657 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Кількість жертв внаслідок ворожого обстрілу Харківщини збільшилася до чотирьох загиблих. Ще 19 отримали поранення, з них – 4 дитини. Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.

Цитата

“Увечері ворог завдав ударів по мирній Північній Салтівці у Харкові. На жаль, є загиблі - 4 людей. Постраждалих - 19, з них 4 дитини. Медики надають всю необхідну допомогу. Дані щодо кількості постраждалих оновлюються”, – йдеться в повідомленні.

Деталі

Окупанти влучали по дворах, вулицях - виключно цивільна інфраструктура, де лише мирні жителі.

Голова ОДА закликав мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та без нагальної потреби не виходити на вулиці.

Доповнення

Як писав УНН, мешканці Харкова в соцмережах повідомляли про нові вибухи. Як раніше повідомили в ОВА, росіяни продовжують завдавати ударів по Харкову та області, зокрема по Північній Салтівці.

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