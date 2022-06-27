Харьковская область: количество жертв в результате обстрелов увеличилось до четырех, 19 человек ранены - Глава ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Число жертв в результате вражеского обстрела Харьковской области увеличилось до четырех погибших. Еще 19 получили ранения, из них – 4 ребенка. Об этом в своем Telegram сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает УНН.
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“Вечером враг нанес удары по мирной Северной Салтовке в Харькове. К сожалению, есть погибшие – 4 человека. Пострадавших – 19, из них 4 ребенка. Медики оказывают всю необходимую помощь. Данные о количестве пострадавших обновляются”, – говорится в сообщении.
Детали
Оккупанты попадали по дворам, улицам – исключительно гражданская инфраструктура, где только мирные жители.
Председатель ОГА призвал жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, без необходимости не выходить на улицы.
Дополнение
Как писал УНН, жители Харькова в соцсетях сообщали о новых взрывах. Как ранее сообщили в ОВА, россияне продолжают наносить удары по Харькову и области, в частности по Северной Салтовке.