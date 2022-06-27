В Харькове раздаются взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Жители Харькова в соцсетях сообщают о новых взрывах, передает УНН.
Детали
По данным соцсетей и Telegram-каналов, в Харькове слышны взрывы.
Как ранее сообщили в ОВА, россияне продолжают наносить удары по Харькову и области, в частности по Северной Салтовке. По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов - 3 пострадавших гражданских. Информация обновляется.
"Не игнорируйте сигналы тревоги и находитесь в укрытиях!" – добавили в ОВА.
Ранее
Председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин сообщил, что рашисты ударили по гражданскому объекту Кременчуга. По предварительным данным, есть пострадавшие.