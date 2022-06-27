У Харкові лунають вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Жителі Харкова у соцмережах повідомляють про нові вибухи, передає УНН.
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За даними соцмереж та Telegram-каналів, у Харкові чути вибухи.
Як раніше повідомили у ОВА, росіяни продовжують завдавати ударів по Харкову та області, зокрема по Північній Салтівці. За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів - 3 постраждалих цивільних. Інформація оновлюється.
"Не ігноруйте сигнали тривоги та перебувайте в укриттях!" - додали в ОВА.
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Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що рашисти вдарили по цивільному об’єкту Кременчука. За попередніми даними, є постраждалі.