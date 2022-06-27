Ворожий обстріл Харкова: кількість поранених зросла до 31

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“Кількість постраждалих збільшилася. Станом на 21.22 всього — 36. Із них п’ятеро загиблих, 31 поранений, у тому числі п’ятеро дітей”, — написав він.

Нагадаємо

Російські війська завдали удару по Харкову. Під обстрілом Північна Салтівка та Немишлянський район.