Вражеский авиаудар по Днепру: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Правоохранители открыли производство из-за вражеского ракетного обстрела жилых кварталов и гражданской инфраструктуры Новокодацкого района Днепра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
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“Под процессуальным руководством Западной окружной прокуратуры Днепра начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством (ч. 2 Ст. 438 УК Украины)”, - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по данным следствия, 11 марта 2022 года около 5:50 вооруженные силы РФ совершили ракетный обстрел жилых кварталов и гражданской инфраструктуры Новокодацкого района Днепра.
Так, в результате трех авиационно управляемых ракетных ударов повреждены многоквартирный жилой дом, районную миграционную службу и здание районной администрации. Один из снарядов упал возле детского сада. Также из-за попадания снаряда в двухэтажную обувную фабрику произошло возгорание, которое до сих пор не ликвидировано.
“По предварительной информации, один человек погиб. Любые военные объекты на данной территории отсутствуют”, - отмечается в сообщении.
Кроме того, прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации.
Добавим
11 марта впервые за время войны на город Днепр попали авиабомбы.