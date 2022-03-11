Внаслідок авіаудару у Дніпрі горіла взуттєва фабрика
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У результаті ворожого авіаудару сталася пожежа у будівлі взуттєвої фабрики у Дніпрі, пише УНН з посиланням на інформацію ДСНС України.
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“О 08:45 пожежу будівлі взуттєвої фабрики в Новокодацькому районі м. Дніпро, яка виникла внаслідок авіаудару, локалізовано на площі 500 кв. м”, - йдеться в повідомленні.
Інформація щодо жертв уточнюється.
"О 09:29 пожежу на території взуттєвої фабрики у м. Дніпро ліквідовано", - вказали у ДСНС.
Доповнення
Окупанти вранці 11 березня завдали ударів по Луцьку, Дніпру, Івано-Франківську.
На аеродромі, що поблизу Луцька, прозвучали вибухи.
В Івано-Франківську окупанти завдали авіаудару по аеропорту, під час атаки не спрацювала сирена.
У Дніпрі, за попередніми даними, один загиблий.